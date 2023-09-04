رئيس جامعة حلوان: تنظيم أنشطة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بأسبوع شباب الجامعات

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة حققت جزءا كبيرا من استراتيجية استقبال أسبوع شباب الجامعات، موضحا أنها بطولة مهمة لكل جامعات مصر يتلاقى فيها المميزون والأبطال فى تنافس كبير وبمشاركة الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية والمعاهد وينصهر شباب الجامعات مع بعضهم البعض لمدة 10 أيام لانهم شباب مصر وقوام المستقبل والتقاء الثقافات والانماط المختلفة من التعليم.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الان بجامعة حلوان، أن الجديد فى أسبوع شباب الجامعات فى هذه النسخة اطلاق انشطة للطلاب ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة لدينا تبنى لهم فى استراتيجية الجامعة ، و نستقبل 50 طالب ليبى من معهد الصم وضعاف السمع لاستكمال الدراسة بجامعة حلوان ولهم جزء مهم فى المشاركات الطلابية بأسبوع شباب الجامعات

وأشار الدكتور السيد قنديل فى حديثه إلى اهتمام الجامعة بالطلاب الوافدين و لدينا اهتمام بهم لتأكيد دورنا فى المنطقة واستعادة مكانة وريادة مصر فى التعليم وهذا يؤكد على ترتيب الجامعة فى التصنيفات الدولية موضحا أن هناك تضاعف عدد الطلاب الوافدين ووصل إلى 4000 بعدما كان العام الماضى 2100 ولدينا هدف الوصول إلى 10 % من طلاب الجامعة.