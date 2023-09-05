البورصة: تنفيذ صفقة على شركة أليانز للتأمين بقيمة 942.2 مليون دولار

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة أليانز للتأمين خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 76.7 ألف سهم بقيمة 942.2 مليون دولار، كما تم تنفيذ صفقة على الشركة المتحدة للتسويق والسيارات بحجم تداول 7951 سهم بقيمة 47.1 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.7 مليون سهم بقيمة 966.3 مليون عبر تنفيذ 55 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.287 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.2 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.11%، والعرب على 7.73%، واستحوذت المؤسسات على 25.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 132.3 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، 483.7 ألف جنيه، 9 ملايين جنيه، 93.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 271.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 19044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 22948 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 7970 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5619 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 5418 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة.