الأمم المتحدة: دعم بـ125 مليون دولار لمواجهة الطوارئ الإنسانية فى 14 دولة

كتبت : هند المغربي

أطلق منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث اليوم مبلغ 125 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة لتعزيز العمليات الإنسانية التي تعاني من نقص التمويل في 14 دولة في إفريقيا وآسيا والأمريكتين والشرق الأوسط. وتتصدر أفغانستان واليمن قائمة المستفيدين بمبلغ 20 مليون دولار لكل منهما.

ووفق مكتب الأم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية " أوتشا " سيكون للتخصيص تركيز إضافي على تعزيز الجهود الرامية إلى إشراك الأشخاص المتضررين بشكل أفضل في عملية صنع القرار الإنساني وسيؤدي هذا الضخ إلى رفع إجمالي دعم صندوق الطوارئ من خلال نافذة حالات الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل إلى أكثر من 270 مليون دولار هذا العام هو أكبر مبلغ سنوي يتم تخصيصه على الإطلاق، لأكبر عدد من البلدان، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في الاحتياجات الإنسانية وحقيقة أن التمويل المنتظم من الجهات المانحة لا يواكب هذه الوتيرة.

وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة سيساعد تخصيص الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ اليوم على توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في بعض الأزمات الأطول أمداً والأكثر إهمالاً في العالم: أفغانستان واليمن (20 مليون دولار لكل منهما)، وبوركينا فاسو (9 ملايين دولار)، ومالي (8 ملايين دولار)، وميانمار (9 ملايين دولار)، وهايتي. (8 ملايين دولار) وسيدعم هذا التخصيص أيضًا عمليات اللاجئين في بنجلاديش (8 ملايين دولار) وأوغندا (6 ملايين دولار).

بالإضافة إلى ذلك، سيذهب التمويل إلى فنزويلا (8 ملايين دولار)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (6.5 مليون دولار)، وموزمبيق (6.5 مليون دولار)، والكاميرون (6 ملايين دولار)، والأراضي الفلسطينية المحتلة (6 ملايين دولار)، وملاوي (4 ملايين دولار).

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث: "إنها لحقيقة قاسية أن وكالات الإغاثة، في العديد من العمليات الإنسانية، تحصل على تمويل ضئيل للغاية في وقت تجبرها فيه احتياجات الناس على توسيع نطاقها"

وأضاف المسؤول الأممى في عام 2023، تجاوزت متطلبات التمويل العالمية 55 مليار دولار لدعم 250 مليون شخص متضررين من الصراعات وتأثير أزمة المناخ والكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض والنزوح وغيرها من الأزمات، وفي مواجهة هذه الاحتياجات القياسية، تم الحصول على أقل من 30 % من التمويل المطلوب.