اعترافات لصوص المقابر بالبحيرة: "لم نهب حرمة الموت وندمانين على ما فعلنا"

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

لم يهب لصوص حرمة الموت، وسرقوا أبواب المقابر في البحيرة، فتم القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم 5 وقائع، مؤكدين أن الشيطان وسوس لهم بالسرقة فتسللوا للمقابر وسرقوها.

وقال اللصوص: نستغل عدم وجود أحد بمنطقة المقابر ونتسلل لها ليلا في الظلام لسرقتها، ثم نبيع هذه المسروقات لأحد عملائنا.

وأضاف اللصوص:" لم ندري كيف فعلنا ذلك ولم نهاب حرمة الموت، وارتكبنا الجرائم بجوار الموتى، معربين عن ندمهم على جرائمهم، لا سيما أن المجرم سوف يقع حتما في قبضة الشرطة، مثلما حدث معهم".

وتمكنت الداخلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أبواب المقابر بالبحيرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قيام ( 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الأبواب الحديدية بالمقابر متخذين من مدينة كفر الدوار بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش - 2 قطعة سلاح أبيض "مطواة ")، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم (4) وقائع بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، كما أرشدوا عن (4) أبواب حديدية خاصة بالمقابر.