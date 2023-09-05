استشاري يقدم نصائح للتعامل مع الحامل والحفاظ على صحتها فى موجة الحر

كتبت فاطمة ياسر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة غدا وبعد غد، وأن البلاد تمر بموجة حر شديدة، وتعد فترة الحمل من أصعب الفترات التي تمر علي النساء، ويزداد خلالها إحساسها بحرارة الطقس بشكل مضاعف عن الشخص الطبيعي.

ولذا يقدم اليوم السابع أبرز وأهم النصائح التي يجب علي الحامل القيام بها للحفاظ علي صحتها وصحة الجنين في وجود موجة حر، وذلك وفقا لتصريح خاص للدكتور طارق عبد المقصود استشاري النساء والتوليد بقصر العيني.

ومنها:

-الحامل في الطبيعي حرارة جسمها أكثر من الشخص الطبيعي، ولذا يجب تجنب تعرضها لأشعة الشمس، للحفاظ علي صحتها وصحة جنينها، فعند تعرضها للشمس يزداد لديها الصداع، والدوخة، ويصبح جسمها دافيء، ويزداد لديها الإحساس بالغثيان، وتشنجات العضلات.

-علي الحامل الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء عند ارتفاع درجات الحرارة، والهدف إبقاء جسمها رطب وتقليل فرص إصابتها بالجفاف.

-تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات وفي نفس الوقت تمد جمسها بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحتجها، وترطب عليه كالخيار والخس والعنب.

-عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر هتي لا تتعرض لضربة أو إجهاد حراري.

- ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.