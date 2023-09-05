ارتفاع التضخم بمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لـ5.9% في يوليو 2023

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ارتفع التضخم في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، إلى 5.9% على أساس سنوي في يوليو 2023، بعد أن كان 5.7% في يونيو، وهو أول ارتفاع يسجل منذ أكتوبر 2022، حسبما أعلنت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، بلغ معدل تضخم الطاقة في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل من 7.5% بعد أن كان أقل من 9.6% في يونيو. حيث سجل انخفاضا في 22 دولة مقارنة بالشهر السابق .

في الوقت نفسه، استمر التضخم في أسعار المواد الغذائية في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الانخفاض، ليصل إلى 9.2% في يوليو 2023، وهو أقل مستوى منذ فبراير 202، بعد أن كان 10.1% في يونيو .

وارتفع التضخم باستثناء الغذاء والطاقة بشكل طفيف في المنطقة ليصل إلى 6.7% بعد أن كان 6.6% في يونيو.

وبالنسبة لمجموعة الدول الصناعية السبع، فقد استقر التضخم عند 3.9% في يوليو وأكبر انخفاض كان في المملكة المتحدة حيث انخفض تضخم الطاقة بشكل حاد الا ان هذا التضخم في بريطانيا يظل الأعلى من بين دول مجموعة السبع.

وفي منطقة اليورو، استمر التضخم في الانخفاض ليصل إلى 5.3% على أساس سنوي في يوليو 2023، بعد 5.5% في يونيو.

ووفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" ، في تقديرات سريعة لشهر أغسطس، من المتوقع أن يظل التضخم مستقرا في منطقة اليورو.