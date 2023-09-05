إصابة عامل بطلق نارى بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب محافظة سوهاج عامل زراعى يبلغ من العمر 33 سنة مصابا بطلق نارى بالفخذ الأيمن وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وذلك عقب قيام ابن عمه بالتعدى عليه بسبب خلافات الجوار.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة بين أبناء عمومة ووجود مصاب.

عقب الانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى سوهاج بورد اشارة من مستشفي دار السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول المدعو عثمان ع وا 33 سنة عامل زراعي ومقيم دائرة المركز مصاباً " طلق ناري بالفخذ الأيمن " وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى.

وبسؤال المصاب أفاد باتهام نجل عمومته المدعو حسام ح ا ا 26 سنة عامل زراعي ومقيم بذات الناحية بالتعدى عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشادة وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب المشار إليه تم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.