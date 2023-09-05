اليوم السابع
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إصابة شاب سقط من الطابق الثالث فى أوسيم

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:10 ص
إصابة شاب سقط من الطابق الثالث فى أوسيم سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط عامل من الطابق الثالث مما أدى إلى إصابته بمنطقة أوسيم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخص من عقار في أوسيم، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابا اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، ليصاب بكسور ونزيف، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لإسعافه وتلقي العلاج.

 

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، ولم يشتبهوا في الحادث جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 


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