وحسبما نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية فإن أنور الحق كاكار أضاف أن المعدات "تشمل مجموعة واسعة من المعدات، من نظارات الرؤية الليلية إلى الأسلحة النارية، وأصبحت الآن تمثل تحدياً جديداً لإسلام آباد لأنها عززت القدرات القتالية لطالبان الباكستانية".



وأوضحت الشبكة الإخبارية أن حركة "طالبان" الباكستانية، المعروفة باسم "تحريك طالبان" باكستان، قد كثفت هجماتها على قوات الأمن الباكستانية خلال الأشهر الماضية.