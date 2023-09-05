"إسكان دمياط" تعلن طرح 67 محلا تجاريا بالمزاد العلني.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بدمياط عن جلسة بيع بالمزاد العلني لعدد من المحال التجارية بمدينة الزرقا التابعة لمحافظة دمياط، وذلك في جلسة الأحد القادم.
ويعرض "اليوم السابع" تفاصيل طرح المحال التجارية بدمياط، وكذلك الشروط الواجب توافرها من أجل المشاركة بالمزاد، والتي جاءت على النحو التالي.
أولا الأماكن والمساحات المطروحة
- تضمن الاعلان طرح 8 محال تجارية بالجهة البحرية لنادي المعلمين بكفر المياسره، بمساحات تبدأ من 29.60 إلى 39 مترا مربعا
- تم طرح 34 محلا تجاريا بالجهة القبلية نادي المعلمين بكفر المياسره، بمساحات تبدأ من 29.60 إلى 39 مترا مربعا
- كما تم طرح 15 محلا تجاريا بقرية تل الكاشف مركز الزرقا، بمساحات تبدأ من 13.10 إلى 24.42 متر مربع
- فضلا عن طرح 10 محال تجارية بقرية دقهلة مركز الزرقا، بمساحات تبدأ من 27.80 إلى 29.70 متر مربع
ثانيا شروط التقديم
- تقديم صور من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للمتقدمين
- الحصول على كراسة الشروط من مقر مديرية الإسكان بدمياط نظير 400 جنيه مصري
- تعقد الجلسة في تمام الثانية عشر ظهرا يوم الأحد القادم بمقر مديرية الإسكان بميدان سرور وسط مدينة دمياط.
- تتم المعاينة منذ اليوم الأول من الإعلان وحتى يوم انعقاد جلسة المزاد المقررة.
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