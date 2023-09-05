"إسكان دمياط" تعلن طرح 67 محلا تجاريا بالمزاد العلني.. اعرف التفاصيل

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بدمياط عن جلسة بيع بالمزاد العلني لعدد من المحال التجارية بمدينة الزرقا التابعة لمحافظة دمياط ، وذلك في جلسة الأحد القادم.

ويعرض "اليوم السابع" تفاصيل طرح المحال التجارية بدمياط، وكذلك الشروط الواجب توافرها من أجل المشاركة بالمزاد، والتي جاءت على النحو التالي.

أولا الأماكن والمساحات المطروحة

- تضمن الاعلان طرح 8 محال تجارية بالجهة البحرية لنادي المعلمين بكفر المياسره، بمساحات تبدأ من 29.60 إلى 39 مترا مربعا

- تم طرح 34 محلا تجاريا بالجهة القبلية نادي المعلمين بكفر المياسره، بمساحات تبدأ من 29.60 إلى 39 مترا مربعا

- كما تم طرح 15 محلا تجاريا بقرية تل الكاشف مركز الزرقا، بمساحات تبدأ من 13.10 إلى 24.42 متر مربع

- فضلا عن طرح 10 محال تجارية بقرية دقهلة مركز الزرقا، بمساحات تبدأ من 27.80 إلى 29.70 متر مربع

ثانيا شروط التقديم

- تقديم صور من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للمتقدمين

- الحصول على كراسة الشروط من مقر مديرية الإسكان بدمياط نظير 400 جنيه مصري

- تعقد الجلسة في تمام الثانية عشر ظهرا يوم الأحد القادم بمقر مديرية الإسكان بميدان سرور وسط مدينة دمياط.

- تتم المعاينة منذ اليوم الأول من الإعلان وحتى يوم انعقاد جلسة المزاد المقررة.