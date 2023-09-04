اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 60 عزبة بمراكز دمياط

وتم اعتماد الاحوزة العمرانية لعدد 5 عزب بمركز دمياط و40 عزبة بمركز فارسكور وكذلك عدد 8 عزب بمركز الزرقا و7 عزب بمركز كفر البطيخ.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة لاعتماد الاحوزة العمرانية ومراجعة وتدقيق كافة الأعمال الخاصة بها بما يتناسب مع الرؤى المستقبلية لتلك المناطق وبما يساهم فى تحقيق التنمية بهذا القطاع، لافتة إلى أنه جارى اعتماد باقى الاحوزة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.