إحالة ربة منزل لجنايات كفر الشيخ لاتجارها فى الهيروين

قرر المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ إحالة ربة منزل بمدينة كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لضبطها متلبسة فى الاتجار بالهيروين المخدر.

وحددت المحكمة جلسة يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر، لمحاكمتها على جريمتها بالدائرة الثانية، وتُشكل الدائرة من المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 2671 لسنة 2023 جنح قسم ثان كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1865 لسنة 20230 كلي جنايات كفر الشيخ.

وجاء في أمر الإحالة أنه في يوم 18 من مايو الماضي وصلت معلومات موثوق من صحتها وأكدتها التحريات بأن "د.هـ.س" 21 سنة مخلى سبيلها تقيم بدائرة قسم ثان بكفر الشيخ ، بأنها تقوم بالاتجار في الهيروين والمخدرات بدائرة مركز ومدينة كفر الشيخ، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قام معاون مباحث قسم ثان كفر الشيخ بتتبعها بمحل إقامتها، وما أن أبصرته إلا وألقت كيسا من القماش كان بحوزتها أرضا بعيدا عنها، فضبطها والقوة التي كانت ترافقه ، كما ضبط الكيس الذى ألقته أرضا، وبفضه تبين وجود 18 لفافة بلاستيك بها جوهر الهيروين، هاتف محمول ، وبتفتيشها أيضا عن طريق أنثى تم العثور بحوزتها على مبلغ مالي ، وبمواجهتها اعترفت بأنها كانت تتاجر في الهيروين وتوزيعه علي زبائنها وان المبلغ المضبوط حصيلة ذلك ، كما أن التلفون للاتصال بزبائنها ، وامام المستشار اسلام عبد السميع ، رئيس النيابه الكليه بكفر الشيخ تم التحقيق معها ومواجهتها بالاتهامات ، فصدر قرار إحالتها للمحاكمه جنائيا والتحفظ على المضبوطات وتحريزها.



