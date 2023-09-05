اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 08:58 م
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أبو الغيط: 114 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين اليابان والدول العربية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 08:41 م
أبو الغيط: 114 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين اليابان والدول العربية ابوالغيط
بيشوي رمزي

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قال الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط إن اليابان لها دورا إيجابيا علي كافة الأصعدة، موضحا أن العلاقات مع اليابان بدأت منذ سنوات طويلة ووصل حجم التبادل التجاري الي نحو 114 مليار دولار تصنف ضمن أهم الدول المستثمرة مع الدول العربية.
 
وأضاف أبو الغيط أن اجتماع اليوم هو الثالث على المستوى الوزاري منذ عام 2013، مشيرا إلى الحضور العربي الكبير لمناقشة جانبا من الموضوعات السياسية والاقتصادية وتغير المناخ والتطورات الأخيرة بالشرق الأوسط.
 
 
وأضاف انه عقد اجتماعا اخر تناول فيه المشاركون العديد من القضايا الدولية والاقليمية وصدر بيان مشترك يعكس المواقف المشتركة بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تطلع الجامعه للبدء الاعداد للدورة الرابعة لللحوار الغربي الياباني فبكي 2025.

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