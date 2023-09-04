وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يستقبلان شعلة أسبوع شباب الجامعات الـ13

كتبت – مرام محمد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الإثنين، شعلة أسبوع شباب الجامعات رقم "13" بكلية التربية الرياضية بالهرم، وكان فى استقبالهم الدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية بالهرم والعديد من اساتذة الكلية.

ونوه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على أهمية الحدث حيث يعتبر مناسبة قومية يلتقي فيها الشباب المتميز من الجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف فى العديد من الانشطة الرياضية، والعلمية، والاجتماعية، والثقافية والجوالة.

واشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمراسم انطلاق أسبوع شباب الجامعات، مشيدا بحجم الانجازات التى تشهدها الدولة المصرية فى قطاع الرياضة ودعم انشطة الشباب وخاصة محافظة الجيزة والتى شهدت إفتتاح العديد من المنشأت الرياضية خلال الفترة السابقة وإنطلاق العديد من الفعاليات فى إطار إستثمار طاقات الشباب ودعم نجاحهم بمختلف الأنشطة.

حضر فعاليات الحدث اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

يذكر أن "الشعلة" تنتقل في ثلاثة مسارات بالجامعات المصرية التي نظمت فعاليات أسبوع شباب الجامعات من قبل؛ والتى بدأت بجامعة أسيوط انتقالًا لجامعة المنيا، مرورا بعدد من الجامعات حتى تصل إلى جامعة حلوان.

وسوف تستضيف جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر خلال الفترة من 8 حتى 14 سبتمبر المقبل والذي يهدف لتوفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية ويتخلل الأسبوع العديد من الانشطة الرياضية منها (قدم خماسي ،كرة يد، كرة طائرة، ألعاب القوي، تنس الطاولة، كرة السلة) بالاضافة الى الانشطة الفنية والاجتماعية والثقافية المتنوعة.



وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يستقبلان شعلة اسبوع شباب الجامعات



وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يستقبلان شعلة اسبوع شباب الجامعات



وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يستقبلان شعلة اسبوع شباب الجامعات



وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يستقبلان شعلة اسبوع شباب الجامعات