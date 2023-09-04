وزير الخزانة البريطانى: "التضخم سيرتفع هذا الشهر"

وكالات

اعترف وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت بأن التضخم في بلاده سيرتفع مرة أخرى هذا الشهر، لكنه وعد بأنه سيتم خفضه إلى النصف.

وحسب موقع روسيا اليوم، أوضح هانت أنه سيكون هناك "عثرة" في جهوده لخفض التضخم لأن المدفوعات لمرة واحدة للعاملين في القطاع العام تم دفعها الشهر الماضي، معترفا بأن الضرائب "مرتفعة للغاية" وأن الأسر تعاني من "البؤس" نتيجة لارتفاع التضخم.

ولا يزال كبار المحافظين يضغطون من أجل تخفيض الضرائب، لكنهم فقدوا الأمل إلى حد كبير في رؤيتها في بيان الخريف حيث يعطي هانت الأولوية لخفض التضخم.

وأكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح لخفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام.