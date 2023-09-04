وذكرت المنظمة في تقرير أن 1.85 مليون طفل بدول أفريقيا جنوب الصحراء على الأقل اضطروا للنزوح داخليا بسبب كوارث المناخ خلال عام 2022 ليعيشوا داخل مخيمات مؤقتة وذلك مقارنة بمليون طفل عام 2021 .

وتابعت المنظمة -حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- أن عدد مرات نزوح الأطفال داخليا تضاعفت أيضا ثلاث مرات خلال العام الماضي إذ سجلت 7.4 مليون رحلة نزوح داخلي مقارنة بتسجيل 2.6 رحلة عام 2021.

وسجلت نيجيريا أعلى عدد من رحلات النزوح الداخلي جراء كوارث المناخ وبلغ 2.4 مليون رحلة، تليها الصومال التي سجلت 1.1 مليون رحلة.

يشار إلى أن دول أفريقيا جنوب الصحراء تواجه أكبر تأثير سلبي لتغير المناخ فيما تعد من أقل الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية في العالم. ومن المقرر أن يناقش السياسيون ورجال الأعمال والمجتمع المدني أزمة النزوح الداخلي خلال أسبوع الأمم المتحدة للمناخ في أفريقيا والذي تبدأ فعالياته اليوم في كينيا.