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معرض التصوير الفوتوغرافى لفعالية "أفريقيا: الأرض والشعوب" بمكتبة الإسكندرية الخميس

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 01:01 م
معرض التصوير الفوتوغرافى لفعالية "أفريقيا: الأرض والشعوب" بمكتبة الإسكندرية الخميس مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات بالتعاون مع نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي فعالية بعنوان (إفريقيا: الأرض والشعوب)، وذلك الساعة الثالثة عصر يوم الخميس 21 سبتمبر، بقاعة محاضرات مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية. 
 
وعلى هامش الفعالية سيتم افتتاح معرضًا للصور الفوتوغرافية بقاعة المعارض الشرقية بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، وذلك الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 21 سبتمبر ويستمر حتى يوم 28 سبتمبر، والمشاركة به مفتوحة للمصورين من سن 16عامًا سواء كانوا محترفين أو هواة، والتقديم مفتوح من الآن حتى 10 سبتمبر. 
 
يمكن الاطلاع على المواصفات المطلوبة للصور من خلال الرابط التالي:
https://bibalex.org/baifa/en/page/AfricaLandandPeoples
ترسل الصور بصيغة (TIFF) أو (JPEG) على البريد الإلكتروني التالي:
map.library@bibalex.org /baifa.services@bibalex.org
 
 
 
 
 

الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

معرض للتصوير

التصوير الفوتوغرافى



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