معرض التصوير الفوتوغرافى لفعالية "أفريقيا: الأرض والشعوب" بمكتبة الإسكندرية الخميس

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات بالتعاون مع نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي فعالية بعنوان (إفريقيا: الأرض والشعوب)، وذلك الساعة الثالثة عصر يوم الخميس 21 سبتمبر، بقاعة محاضرات مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وعلى هامش الفعالية سيتم افتتاح معرضًا للصور الفوتوغرافية بقاعة المعارض الشرقية بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، وذلك الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 21 سبتمبر ويستمر حتى يوم 28 سبتمبر، والمشاركة به مفتوحة للمصورين من سن 16عامًا سواء كانوا محترفين أو هواة، والتقديم مفتوح من الآن حتى 10 سبتمبر.

يمكن الاطلاع على المواصفات المطلوبة للصور من خلال الرابط التالي:

https://bibalex.org/baifa/en/page/AfricaLandandPeoples

ترسل الصور بصيغة (TIFF) أو (JPEG) على البريد الإلكتروني التالي:

map.library@bibalex.org /baifa.services@bibalex.org