اليوم السابع
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"المدينة العربية.. البحث عن الهوية" ندوة بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء المقبل

الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:38 ص
"المدينة العربية.. البحث عن الهوية" ندوة بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء المقبل الندوة
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة عبر الإنترنت بعنوان "المدينة العربية.. البحث عن الهوية"، يلقيها الدكتور باقر سلمان النجار أستاذ زائر بقسم الاجتماع والخدمات الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت ورئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع، ويديرها الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، وذلك الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023.
 
يذكر أن الدكتور باقر سلمان النجار، أستاذ علم الاجتماع والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة البحرين، حاصل على جائزة الشيخ زايد عام 2009 وعلى الجائزة التقديرية لمجلس التعاون في مجال الانتاج البحثي والفكري عام 2013. 
 
وتأتي هذه الندوة استكمالًا لسلسلة ندوات "العلوم الاجتماعية في عالم متغير" والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس الماضي وينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعه القاهرة. 
 
وسوف يتم بث الندوة عبر تطبيق زووم من خلال الرابط التالي:
https://zoom.us/j/95372104811
 
 
 
 

الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

الهوية المصرية

الهوية العربية



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