مدينة مرسى مطروح ترفع درجة التأهب وتحذر من السباحة فى الشواطئ المفتوحة

مطروح _ حسن مشالي

أعلن مركز ومدينة مرسى مطروح، عن رفع درجة التأهب والاستعداد، ونشر تحذيرات للمصطافين وزائرى ورواد الشواطئ، من نزول البحر وممارسة السباحة فى الشواطئ المفتوحة، بسبب حالة عدم الاستقرار للبحر وارتفاع الأمواج، وتنصح بالسباحة فى الشواطئ الآمنة الواقعة على خليج مطروح.

وقال بيان مجلس المدينة أن الشواطئ التى تشهد ارتفاع الأمواج، هى شاطئ عجيبة وأم الرخم والشواطيء الجديدة على طول كورنيش الابيض، وشاطئ مينا حشيش وشاطئ الرميلة، مع التأكيد على عدم نزول البحر فى مزارت كليوباترا والغرام وهى للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة لوجود صخور بها وارتفاع الأمواج لوقوعها على البحر المفتوح.

وأعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، بانه يمكن لرواد الشواطئ الاستمتاع بممارسة السباحة ونزول الشواطئ الآمنة فى: روميل والليدو والعوام والفيروز وبحيرة كليوباترا، مطروح العام والنخيل والبسنت، والغرام والتأكيد على الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التى تتابع الحالة العامة يوميًا والمسئولة عن توجيه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ، حفاظا على أرواح الجميع من ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، موجهًا التحية والتقدير لشباب غطاسين الخير المتطوعين لإنقاذ حالة الغرق.

وأكد "عبد المجيد" بان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع أول بأول الحالة العامة للشواطئ، والتشديد على مستأجرى الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم النزول المصطافين وكل المترددين على البحر خاصة فى فترة النوات، وهناك استجابة كبيرة من شباب مطروح بالالتزام بهذه التعليمات.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة، حالة البحر من خلال تقارير المرور الميدانى للجنة، لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ، بحملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمدينة مرسى مطروح على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة.