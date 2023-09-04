مدينة إسنا تزيل 10 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 2100 متر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 1 حالة إزالة فى المهد بمدينة إسنا حوض متولى بك الشرقى بمساحة 525 مترا مربعا، وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص وردم الحفر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وعدد 7 حالات إزالة فى المهد بقرية توماس وعافية بمساحة 1225 مترا مربعا، وعدد 2 حالة إزالة فى المهد بقرية الكيمان (سطيح) بمساحة 350 مترا، حيث أن التعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والمونة والأسمنت، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومع بدء الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، بحث المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مع قيادات المدن والقرى استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية وبالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث تم التأكيد على الاستعداد المبكر والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.



إزالة 10 حالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة 2100 متر



جانب من حملات إزالة التعديات جنوب الأقصر