محافظ أسيوط يشهد حفل المشاركة المجتمعية لتكريم 100 طفل من المتميزين

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الاحتفال الذي نظمته المشاركة المجتمعية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بديوان عام المحافظة وذلك لتكريم أكثر من 100 طفل من المتميزين وتوزيع الهدايا عليهم ضمن فعاليات لجنة المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والشيخ سيد عبدالعزيز مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني بالمحافظة والقس عاموس بسطا سكرتير الأنبا يوأنس، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط، ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وبعض الصحفيين والإعلاميين وأولياء أمور الأطفال.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسط ترديد الحضور للنشيد الوطني تعميقًا لقيم الولاء والانتماء ثم الاستماع إلى بعض الفقرات الفنية للأطفال وعرض لبعض الأغاني الوطنية.

وقام محافظ أسيوط بتوزيع الهدايا العينية والأدوات المدرسية على الأطفال المتميزين والأطفال الأيتام من مختلف الجمعيات الأهلية بقرى ومراكز المحافظة لحثهم على الجد والاجتهاد والتفوق في الدراسة وحرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع الأطفال وذويهم لإدخال البهجة والسعادة على وجوههم.

ووجه المحافظ الشكر لمسئولي المشاركة المجتمعية بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي وممثلي الجمعيات لدورهم في تنظيم الحفل وإدخال البهجة والسعادة على وجوه الأطفال تفعيلًا للمشاركة المجتمعية، داعيًا جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمشاركة المجتمعية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لبناء الانسان المصري وتوفير حياة كرمية للمواطنين.

وأعلن محافظ أسيوط، دعمه الكامل للأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة والأشخاص ذوي الهمم من أبناء المحافظة تفعيلًا للدور الاجتماعي ولتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا لمواجهة ظروف الحياة، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويستهدف 149 قرية بالمحافظة بعدد 7 مراكز بمرحلته الأولى وتم ويجرى خلالها تنفيذ 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه مصرى حتى الآن لتوفير حياة كريمة للمواطنين والنهوض بالخدمات المقدمة لهم وبناء الانسان المصري لافتًا إلى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية لتوزيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمدرة للدخل على الأسر الأكثر احتياجًا وذوي الهمم والمرأة المعيلة بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات الداعمة.