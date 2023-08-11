إغلاق 64 معبرا مخالفا على السكك الحديدية بالبحيرة حرصا على أرواح المواطنين

وفى هذا السياق، شنت الوحدات المحلية لمركزى أبو المطامير وكوم حمادة بالبحيرة حملات مكثفة لإغلاق معابر السكة الحديد غير القانونية حرصا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات الرقابية عن غلق 58 معبرا غير شرعية ومخالفة على السكة الحديد بنطاق قرية الناصر مركز أبو المطامير.

كما تم غلق 6 معابر غير قانونية بقري صفط العنب وكفر بولين وواقد بمركز كوم حمادة، وذلك بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد.