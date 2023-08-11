إغلاق 64 معبرا مخالفا على السكك الحديدية بالبحيرة حرصا على أرواح المواطنين

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برصد ومتابعة كل المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية حرصا على أرواح المواطنين.
مشددة على المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة، نظراً لما تمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وإنتظام حركة سير القطارات.
وفى هذا السياق، شنت الوحدات المحلية لمركزى أبو المطامير وكوم حمادة بالبحيرة حملات مكثفة لإغلاق معابر السكة الحديد غير القانونية حرصا على سلامة المواطنين.
وأسفرت الحملات الرقابية عن غلق 58 معبرا غير شرعية ومخالفة على السكة الحديد بنطاق قرية الناصر مركز أبو المطامير.
كما تم غلق 6 معابر غير قانونية بقري صفط العنب وكفر بولين وواقد بمركز كوم حمادة، وذلك بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد.
وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لرصد ومتابعة كل المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة، نظراً لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.
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