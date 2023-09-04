ضبط مواطن جمع 300 لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء وتحرير 20 مخالفة بالمحلات فى الأقصر

الأقصر– أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية ب الأقصر ، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات نجحت فى ضبط مواطن جمع 300 لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء، وتحرير 20 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية ومخازن السلع الغذائية، وضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع للمواطنين، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه فى إدارة تموين إسنا تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، حيث أسفر المرور عن تحرير عدد 10 مخالفات تموينية، شملت ضبط أحد الأشخاص قام بتجميع عدد 300 لتر سولار بقصد بيعها في السوق السوداء، وعدد 5 محضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 2 محضر عدم وجود شهادة صحية، وعدد 2 مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن.

وفى نفس السياق تم تنظيم حملة لضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة، حيث إنه فى الأسواق تم ضبط صاحب مخزن للمنظفات بدون ترخيص من الجهات المختص ولحيازته سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام والمضبوطات، وذلك بإجمالى 168 لتر معطر أرضيات منتهى الصلاحية وهو عبارة عن عدد 28 كرتونة، و18 لتر ملمع تابلوه سيارات ومعطر منتهى الصلاحية وهو عبارة عن عدد 3 كرتونة، وعدد 2 محضر عدم إعلان أسعار عن المقررات التموينية، وعدد 3 محضر عدم وجود شهادة صحية لأنشطة مختلفة، وفى المخابز البلدية تم ضبط محضر لمخبز قام بالتصرف فى عدد 4 شيكارة دقيق بلدى، وعدد 2 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفة عدم وجود ميزان حساس بالمخبز.