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وكيل "تموين الأقصر" يقود جولة على المخابز البلدية بمدينة الزينية.. صور

الخميس، 24 أغسطس 2023 01:45 م
وكيل "تموين الأقصر" يقود جولة على المخابز البلدية بمدينة الزينية.. صور جولة على المخابز البلدية فى مدينة الزينية للتأكد من جود رغيف الخبز
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية فى دائرة مركز ومدينة الزينية والمدامود، للمرور على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من جودة رغيف الخبز وإنتاجه بالمواصفات والأوزان المقررة ووصوله لمستحقيه.
 
كما تفقد وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، خلال جولته الأنشطة التموينية المختلفة للتأكد من استمرار عملية الصرف بدون أي معوقات أو مشاكل والتواصل المستمر مع المواطنين والأسواق والمحلات التجارية، بهدف التأكد من صلاحية السلع ومصدرها ومستنداتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وعدم التهاون مع المخالفين لتحقيق الردع العام والخاص.
 
وفى نفس السياق، كشف المهندس ياسر فوزي رئيس مطاحن مصر العليا، أنه يتم حالياً العمل على إنشاء مطحن جديد في مدينة طيبة علي مساحة 8 أفدنة بطاقة إنتاجية 500 طن دقيق يومياً باستثمارات 150 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 6 سنوات، حيث إنه يتم العمل على إنشاء صومعة لتخزين الحبوب بالمدينة بطاقة تخزينية 30 ألف طن، ومن المتوقع الإنتهاء منها خلال 3 سنوات.
 
وأضاف رئيس قطاع مطاحن الإتحاد التابع لشركة مطاحن مصر العليا بالأقصر، أن مطحن الاتحاد تبلغ قدرته الفعلية 110 أطنان دقيق يوميا من إجمالي الطاقة الإجمالية والمقدرة بـ 150 طناً يومياً، موضحاً إن انخفاض الكميات المنتجة عن الطاقة الإجمالي ترجع إلى الإجراءات التي اتخذها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لتقليل الهادر من الدقيق والمقدرة بنحو 40 طنا، موضحاً أن مطحن الاتحاد تم إنشاؤه عام 2005 ويتضمن خطين للإنتاج أحدهما للدقيق البلدى إستخراج 87.5 ٪ المخصص لإنتاج الخبز المدعم واخر للطباقي والذي تم إيقافه وكانت قدرته الإنتاجية 25 طنا يوميا، مشيراً إلي أن عمليات الإحلال والتجديد مستمرة داخل المطحن وتتم كل 5 سنوات لتحسين عمليات الطحن وجودة الدقيق المنتج.
 
جولة على المخابز البلدية فى مدينة الزينية للتأكد من جود رغيف الخبز
جولة على المخابز البلدية فى مدينة الزينية للتأكد من جود رغيف الخبز

وكيل تموين الأقصر يقود جولة على المخابز البلدية فى مدينة الزينية
وكيل تموين الأقصر يقود جولة على المخابز البلدية فى مدينة الزينية

جانب من جولة على المخابز البلدية فى مدينة الزينية
جانب من جولة على المخابز البلدية فى مدينة الزينية

 


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