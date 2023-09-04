ضبط شاب بحوزته 65 طربة حشيش وسلاح نارى فى إهناسيا ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا في بني سويف، من ضبط شاب بحوزته 65 طربة حشيش وسلاح ناري، ومبلغ 75 ألف جنيه، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود معلومات للرائد احمد بهجت، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا، من أحد مصادره السرية، عن قيام شاب بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة المركز.

ودلت التحريات الأولية إلى قيام المدعو "و ع.م.ع" 26 عامًا، مقيم قرية منشأة الحاج، بدائرة المركز بالإتجار في المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة المعلومات، وتقنين الإجراءات، قامت قوة أمنية ، بمداهمة مسكنه وضبطه وعُثر بحوزته على 65 طربة حشيش وسلاح ناري، ومبلغ 75 ألف جنيه، وهاتف محمول، يتم إستخدامهما في تسليم وترويج المخدرات على عملائهما.

وتم إقتياده لمركز شرطة إهناسيا، والتحفظ على المضبوطات وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي بأشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.