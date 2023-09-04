السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والحشيش المخدر وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 17 كيس من الشابو وجوهر الميتامفيتامين و5 قطع من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.