اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل شخص فى الدقهلية بسبب خلافات بينهما

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:27 ص
ضبط المتهم بقتل شخص فى الدقهلية بسبب خلافات بينهما حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم.
 
وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه فقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض، كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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