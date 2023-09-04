سيدة تكشف تفاصيل سرقة مصوغات ذهبية من شقة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت سيدة تم القبض عليها لسرقتها مشغولات ذهبية من شقة في الجيزة عقب ضبطها بمنطقة الجمالية، أن مالكة الشقة استعانت بها لتنظيف محتويات الشقة، وخلال أداء عملها غافلتها واستولت على المصوغات الذهبية.

وأضافت المتهمة أنها قررت بيع المسروقات بمنطقة الصاغة في الجمالية إلا أنه تم الاشتباه بها وضبطها، وأرشدت المتهمة عن مالكة الشقة، وتم استدعاءها، حيث تعرفت على المسروقات، ووجهت اتهاما للسيدة بسرقتها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن (2 سلسلة - دلاية - إنسيال - خاتم - مصحف ذهب - ساعة يد)، واعترفت بسرقتهم من مسكن إحدى السيدات مقيمة بالجيزة بأسلوب المغافلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.