سنة أولى مامى.. 13 نصيحة ليكِ وللبيبى من قبل الولادة لبعدها

فاطمة ياسر

عند اقتراب موعد الولادة، تشعر الكثير بالخوف والتوتر بسبب نوع الولادة، هل الجنين سيولد بصحة جيدة، كيف سأتعامل مع الطفل، والعديد من المخاوف التي تأتي في الأذهان، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرزها.

وقدمت الدكتورة أمل محمود إسماعيل، أخصائي طب الأطفال وحديثى الولادة بجامعة عين شمس، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، 14 نصيحة مهمة للأم والطفل، حتى لا يتعرضان لأي مشاكل، ومنها:

1- عند اقتراب موعد الولادة لا تطلبي الخضوع للولادة القيصرية إلا في حالة وجود سبب طبي يحدده الطبيب، بل أسعي بكل الطرق للولادة الطبيعية لأنها تحفز الجهاز المناعي وبكتيريا الجهاز الهضمى النافعة وبروتينات النمو الدماغى.

2- بعد الولادة يجب أن تعلمين أن طفلك سينزل من وزن الولادة 15% خلال أول أسبوع.

3- بعض الأطفال يصابون بالصفرا وتكون بشكل عام في اليوم الثانى أو الثالث من الولادة، ويطلق على هذا النوع الصفرا الفيسيولوجية، ويكون علاجها الإكثار من الرضاعة الطبيعية، وقياسها بشكل دائم.

4- ولكن احذري فإصابة طفلك بالصفرا فى اليوم الأول من الولادة تحتاج استشارة طبيب وأخذ تاريخ مرضى مفصل، لأن هذا النوع قد يتسبب في حجزه بالحضانة وعلاج بطريقة معينة وتحت إشراف طبي.

5- غيار السرة للطفل تكون بالكحول وباستمرار ويزيد عدد مرات الغيار حال إصابته بالصفرا.

6- خنفرة انف الطفل بعد الولادة من الأمور الطبيعية وتحتاج لتنظيف انفه بمحلول الملح او بخاخ ماء البحر قبل الرضاعة.

7- يجب الاهتمام بتغيير حفاضة طفلك وقت الحاجة وباستمرار، وتجنبي استخدام المناديل المبللة واستبديلها بغسيل الطفل جيدا بالماء، مع ضرورة استخدام كريمات تحتوى على الزنك.

8- "التيتينة" تعمل على زيادة انتفاخ بطن الطفل وترفع فرصة العدوى لديه فتجنبها أفضل.

9- من أهم النصائح هي إعطاء طفلك من يومه الأول فيتامين د، 7 نقط بالفم حتى عمر عام ثم تضاعف الجرعة.

10- حاولى دائمًا أن يتجشأ طفلك وسط الرضعة وآخر الرضعة لتجنب حدوث الانتفاخات.

11 - لا تشعري بالقلق عند تعرض طفلك للقيء، فهذا الأمر طبيعي في بداية حياته، والسبب يرجع إلي زيادة الحاجة من اللبن أثناء الرضاعة أو ارتجاع ومفيش قلق طالما الطفل وزنه بيزيد بمعدل طبيعى.

12- حافظى على التطعيمات الإجبارية والاختيارية.

13- ممنوع إعطاء طفلك أى علاج بدون استشارة طبيب.