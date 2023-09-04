اليوم السابع
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حبس لصوص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في القاهرة 4 أيام

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 12:36 م
حبس لصوص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في القاهرة 4 أيام كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهاماهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالقاهرة.

وطالبت النيابة رجال المباحث ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

نجحت الدخلية في ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأنهم وراء إرتكاب عدد (3) وقائع سرقة سيارات ، تم إعادتهم لمالكيها عقب مساومتهم ودفع مبلغ مالى ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة .

 

 


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