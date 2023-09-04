حبس حارس أمن 4 أيام لاتهامه بسرقة مدرسة يعمل بها بمدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس حارس أمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مدرسة يعمل بها بمدينة 6 أكتوبر.

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن هوية المتهم بسرقة مدرسة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن حارس المدرسة وراء سرقتها، وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض مدرسة بمدينة 6 أكتوبر، لسرقة بعض الأجهزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن حارس المدرسة وراء ارتكاب الواقعة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.