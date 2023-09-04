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تعرف على مساهمات الكنيسة الأسقفية فى قضية تغير المناخ

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:00 ص
تعرف على مساهمات الكنيسة الأسقفية فى قضية تغير المناخ كاتدرائية جميع القديسيين الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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أصبحت قضية تغير المناخ تشكل الآن أولوية ملحة على جدول أعمال جميع الدول والمؤسسات والكيانات، بما فى ذلك المؤسسات الدينية حول العالم، حيث أصبح المناخ جزءًا من الخطابات الدينية خلال الأعوام الماضية، لتحذير الشعوب من مغبة الممارسات الخاطئة التى تضر بالبيئة والمناخ.    

ونظمت مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (إبيسكوكير) التابعة للكنيسة الأسقفية حملة تشجير بمنطقة مدينة السلام وذلك بالاشتراك مع رئاسة حى مدينة السلام أول منطقة الصعيد ج و جمعية التنمية الحديثة وبحضور  ثناء قليني مديرة مركز مدينة السلام والقس فايز نادي راعي الكنيسة لأسقفية بمدينة السلام.

وذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها إن رئاسة الحى وفرت للمركز مجموعة كبيرة من الأشجار المثمرة للحد من غاز ثاني أكسيد الكربون والحفاظ علي البيئة، إذ تم زراعة أشجار الزيتون الجوافة والليمون حول منازل الجيران والمركز وبمشاركة الشباب والأطفال والنساء في المنطقة المحيطة.

ويأتى هذا النشاط ضمن مجموعة مبادرات تسعى إليها الكنيسة الأسقفية لإيمانها للحد من التلوث البيئى من خلال زراعة النباتات وتحسين الهواء المحيط وذلك خلال مجموعة من الفعاليات التي قامت بها الكنيسة الأسقفية منذ انتهاء قمة المناخ cop 27.

وتعتبر مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.


الكنيسه الاسقفيه

تغير المناخ

قضيه تغير المناخ

مدينه السلام



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