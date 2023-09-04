تعرف على أماكن ومواعيد خدمات تنظيم الأسرة ضمن حملة "حقك تنظمى" بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

انطلقت بمحافظة الإسكندرية فعاليات المرحلة الثانية للحملة القومية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية " حقك تنظمي " والتى تستمر حتى 6 سبتمبر الجارى بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة وتشمل المرحلة الثانية منطقة وسط ومنطقة شرق ومنطقة العامرية ومنطقة العجمى.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وفى إطار الحملة القومية 100 يوم صحة، وتُقدم جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان خلال فترة الحملة إضافة إلى الكشف بالأشعة التليفزيونية وتوفير تخصصات طبية كأمراض النساء والباطنة والأطفال لتحقيق اقصى منفعة للسيدات المنتفعات وذويهم.

وننشر فى "اليوم السابع" أماكن ومواعيد تواجد الفرق المتنقلة وعيادات تنظيم الأسرة فى المناطق الطبية خلال الحملة..