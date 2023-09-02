انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من "حقك تنظمى" بالدقهلية.. اعرف التفاصيل

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 2- 6 سبتمبر، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" والتى تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية، إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 9 إدارات هى "منية النصر -ميت غمر - تمى الأمديد - السنبلاوين - الجمالية- المطرية -المنصورة -نبروه - بلقاس" وبحضور جمال احمد العطار، محمود نصر ابراهيم من مشرفى قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة.

وأضافت الدكتورة سحر ثابت، مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمات والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.