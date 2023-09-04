تحرير 25 محضرا وإزالة 250 حالة إشغال في حملة مكبرة لرفع التعديات بالإسماعيلية

الإسماعيلية _ السيد فلاح

نفذت الوحدة المحلية لحيِّ ثان الإسماعيلية بالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق وقوات شرطة قسم ثان، بحملة لرفع الإشغالات، لعودة الانضباط للشارع، بمناطق شارع العشريني، وشارع الثلاثيني، وموقف الفردوس، وسوق بورسعيد، وسوق طنطا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر إشغال الطريق العام، ورفع ومصادرة 250 حالة إشغال بمعرفة أصحابهم، بالإضافة إلى التحفظ على المضبوطات التالية، 25 ستاند، 4 ميزان، و6 مانيكان، وطاولتين خشبيتيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى التأكيد على التزام جميع المحال والمنشآت التجارية بتطبيق القانون، وتنفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسماعيلية، باستمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق.