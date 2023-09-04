اليوم السابع
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حملة مرافق لإزالة إشغالات وتعديات المحلات والباعة المتجولين في الجيزة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 10:25 ص
حملة مرافق لإزالة إشغالات وتعديات المحلات والباعة المتجولين في الجيزة حملة مرافق لإزالة إشغالات_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مسؤلي الأحياء بالمحافظة، حملة لإزالة الإشغالات الخاصة بالمحلات التجارية  والباعة المتجولين، بالميادين والشوارع العامة. 
 
أسفرت حملة عن إزالة وتحرير 61 مخالفة لمقاهي عشوائية، ومحلات تجارية، وعربات بيع فاكهة، وباعة متجولين، بالإضافة إلى إزالة إعلانات بدون ترخيص، ومخالفات تعدي وإشغال طريق متنوعة، من شأنها تعطيل حركة السير، وتحرير محاضر إزالات إدارية. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
 
وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:
 
1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. 
 
2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.
 
3- اغتصاب جزء منها. 
 
4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 
 
5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها. 
 
6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات. 
 
7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 
 
8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها. 
 

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