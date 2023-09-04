اليوم السابع
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تجديد حبس ديلر الحشيش فى مدينة بدر 15 يوما

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 09:32 ص
تجديد حبس ديلر الحشيش فى مدينة بدر 15 يوما حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة بدر، تجديد حبس متهم بترويج الحشيش في مدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث اعترف المتهم أمام النيابة، بعد القبض عليه في مدينة بدر بالقاهرة، وبحوزته 28 كيس من مخدر الحشيش، بالاتجار بالمضبوطات، وذكر أنه تحصل عليها من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، ليتولى ترويجها بين عملائه من المتعاطين.
 
أضاف المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، وتخزينها بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع زبائنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 


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