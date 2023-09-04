"بيطري القناة" تُطلق برنامجها المميز الجديد "طب الحيوانات الأليفة"

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت كلية الطب البيطرى عن فتح باب التقديم لبرنامج مُميز جديد بكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس وهو: برنامج طب الحيوانات الأليفة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وعن طبيعة العمل بالبرنامج الجديد، أكدت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى أنه يعمل بنظام الساعات المعتمدة، ومتخصص فى طب الحيوانات الأليفة الصادر بالقرار الوزارى رقم: (2215) بتاريخ 29 أغسطس 2023، كما يمنح البرنامج درجة البكالوريوس فى الطب البيطرى تميز طب الحيوانات الأليفة.

أما رسالة البرنامج فتهدف إلى إعداد كوادر طبية بيطرية ذو كفاءة عالية ورائدة فى مجال الحيوانات الأليفة من خلال الاهتمام برعايتها وتربيتها والحفاظ على صحتها من الأمراض المختلفة والقدرة على علاجها ونقل المعرفة وخدمة وتطوير المجتمع المحلى والإقليمى.

كما يهدف البرنامج إلى تخريج أطباء بيطريين متميزين فى مجال الحيوانات الأليفة من خلال :

دراسة الأمراض المختلفة التى تصيب تلك الحيوانات وطرق التشخيص الحديثة لها وأنسب الطرق العلاجية.

ويهدف إلى التعريف بمنظومة طب الحالات الحرجة وطب الطوارئ والعناية المركزة فى مجال الحيوانات الأليفة، مع دراسة الأمراض التى تسبب إضطرابات فى التكاثر فى الحيوانات الأليفة، مع إمداد الطالب بالمعلومات الأساسية عن إلاصابات الجراحية التى تصيب الأجهزة المختلفة فى الحيوانات الأليفة وكذلك اساسيات طرق التشخيص والعلاج لهذه إلاصابات، إلى جانب تسليط الضوء على الإجراءات الإسترشادية ووقاية الإنسان والأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوانات الأليفة وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى إعداد وتدريب وتخريج كوادرطبية بيطرية ذات مهارة عالية وتقنيات متميزة فى مجال الحيوانات الأليفة تستطيع العمل فى العيادات والمستشفيات الخاصة.

وحول مجالات سوق العمل لخريجى البرنامج - أفادت الدكتورة أمينة الدسوقى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنها تشمل العمل فى العيادات البيطرية، والمستشفيات التخصصية لعلاج أمراض الحيوانات الأليفة، والعمل بالخدمات البيطرية بالقوات المسلحة وأجهزة الشرطة، بالإضافة إلى العمل فى مراكز ومعامل التحاليل البيطرية، والعمل كطبيب بيطرى فى ملاجئ الحيوانات الأليفة، وبمصانع اللقاحات البيطرية المختصة الحيوانات الأليفة، ومصانع اعلاف الحيوانات الأليفة، وبكافة مجالات العمل الآخرى لخريجى كليات الطب البيطرى بالبرامج التقليدية.

وأضاف الدكتور محمد مصطفى محمود رئيس قسم طب الحيوان ومنسق البرنامج أنه يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقا لشروط القبول التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وأفاد الدكتور أحمد السيد محمود نائب منسق البرنامج أن الإمكانيات المتاحة لمنتسبى البرنامج هي: عيادات خارجية للحيوانات الأليفة، مستشفيات بيطرية خاصة بالحيوانات الأليفة فى مختلف المحافظات، زيارات لملاجيء الحيوانات الأليفة فى انحاء الجمهورية، معمل اللقاحات والأمصال للتعرف على لقاحات الحيوانات الأليفة، زيارات لمصانع تصنيع اعلاف الحيوانات الأليفة.