وقال بوتين، في رسالة ترحيبية للمشاركين بالمنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، بحسب الكرملين اليوم الاثنين "إن الموضوع الرئيسي لمنتدى هذا العام تحت عنوان (نحو التعاون والسلام والازدهار) يعكس رغبة روسيا في بناء علاقات بناءة مع جميع الشركاء الأجانب المهتمين".

وأضاف الرئيس الروسي: "أن بلدنا منفتح تماما على حوار واسع النطاق حول القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمي، ويعتزم مواصلة المشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلى بناء نظام للعلاقات بين الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام المصالح المشروعة لبعضنا البعض".

وشدد الرئيس الروسي على أن المنتدى يتعامل تقليديا مع المهام الأكثر إلحاحا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية في الشرق الأقصى الروسي، فضلا عن العديد من جوانب التفاعل وعلاقات التكامل في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ الشاسعة.

وتابع "من المهم تحديد سبل تشكيل سلاسل توريد جديدة وضمان الأمن الغذائى"، متمنيا للمشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي مناقشات بناءة ومثمرة وموفقة. ويعقد المنتدى الاقتصادى الشرقى في أقصى شرق روسية للمرة الثامنة.

من ناحية أخرى، اتهم حاكم مدينة أوديسا الأوكرانية أوليه كبير القوات الروسية بالتسبب في وقوع أضرار بالغة في البنية التحتية بالمدينة جراء شنها هجوما جويا بطائرات مسيرة استهدف العديد من المناطق الهامة من بينها ميناء "إسماعيل" المطل على نهر الدانوب بالقرب من الحدود مع رومانيا.

وقال كبير ـ في تصريح - إن "القوات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط 17 مسيرة روسية إلا أن بعضها أصاب الأهداف المستهدفة، مما ألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية في مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود".

وأشار المسؤول الأوكراني إلى "تضرر مستودعات ومباني إنتاج وآليات زراعية وتجهيزات شركات صناعية في عدة بلدات جنوب غرب أوديسا قرب الحدود مع رومانيا، موضحا أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع ضحايا في هذا الهجوم الروسي.

وأضاف كبير أن "حرائق عدة اندلعت في المنطقة نتيجة سقوط حطام المسيرات المدمرة"، مشيرا إلى أن المنطقة تضم بنى تحتية مدنية.