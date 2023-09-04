بريطانيا تخطط لإقامة نصب تذكارى للملكة إليزابيث فى ذكرى وفاتها الأولى

كتبت ريهام عبد الله

كشف مكتب مجلس الوزراء البريطانى عن خطط لإنشاء "نصب تذكارى مناسب" للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، تكريما لعهد الملكة قبل الذكرى السنوية الأولى لوفاتها، حيث من المقرر إقامة نصب تذكارى دائم للملكة الراحلة وبرنامج الإرث الوطنى على شرفها فى عام 2026 بمناسبة ما كان سيصبح عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية المائة.

ستنظر اللجنة التذكارية للملكة إليزابيث وتوصى بمقترحات "لتكريم مناسب" للملكة الأطول حكمًا فى البلاد بعد وفاتها فى 8 سبتمبر 2022، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

بدوره، قال مكتب مجلس الوزراء إن المبادرة ستحظى بدعم مشترك من قبل حكومة المملكة المتحدة والأسرة المالكة، مع تعيين اللورد روبن جانفرين، السكرتير الخاص السابق للملكة الراحلة، رئيسا للمبادرة، فيما ستنظر الهيئة المستقلة التى تم تشكيلها لإنشاء التكريم لحياة إليزابيث الثانية، فى الخدمة العامة والأسباب التى دعمتها، وستطلب اقتراحات من الجمهور.



الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

وأشارت الحكومة إلى أنها ستدعم المقترحات وتنظر فى خيارات التمويل، مع الكشف عن أى خطط لتتزامن مع عيد ميلاد الملكة المائة فى عام 2026، ومن المقرر تعيين كبار الشخصيات والخبراء فى اللجنة لوضع الأفكار ورفع توصياتهم إلى الملك ورئيس الوزراء.

ومن جهته، قال اللورد جانفرين: "إنه لشرف كبير أن يُطلب منى رئاسة اللجنة التذكارية للملكة إليزابيث"، وتابع: "سيكون تحديًا فريدًا أن نحاول تصوير المساهمة الاستثنائية التى قدمتها صاحبة الجلالة الراحلة فى حياتنا الوطنية طوال فترة حكمها الطويلة جدًا للأجيال القادمة."

يعد اللورد جانفرين شخصية موثوقة عمل فى قصر باكنجهام فى أدوار مختلفة من عام 1987 إلى عام 2007، وقد تم تكريمه فى عام 2007 وهو عضو فى مجلس اللوردات.