الإندبندنت: الملكة إليزابيث أرادت حصول كيت ميدلتون على وظيفة قبل ارتباطها بوليام

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الملكة إليزابيث الثانية الراحلة كانت مستاءة من عدد الإجازات التي أخذتها كيت ميدلتون، أميرة ويلز خلال السنوات الأولى لعلاقتها مع الأمير وليام.

وتم الكشف عن التفاصيل الجديدة في كتاب وليام وهاري للخبيرة الملكية كاتي نيكول، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.

وعلى الرغم من أن الزوجين كانا مخطوبين في عام 2010 ثم تزوجا في عام 2011، إلا أن الملكة إليزابيث اعتقدت أنه سيكون استخدامًا أفضل لوقت ميدلتون للحصول على وظيفة بدلاً من التنقل بين الجزر.

كانت هذه الرحلات المتكررة المزعومة إلى جزيرة موستيك الكاريبية ، وهي جزء من دولة سانت فنسنت وجزر جرينادين. وكتبت نيكولز في كتابها: "إذا لم تكن ميدلتون مع وليام في بالمورال، فإن الزوجين كانا يتزلجان أو يقضيان عطلة في موستيك".

وتابع الكتاب ، في إشارة إلى شقيقة إليزابيث الصغرى، الأميرة مارجريت "كيت كانت هناك في كثير من الأحيان يطلق عليها اسم" ملكة موستيك "، وهو اللقب الذي كان في السابق ملكًا للأميرة مارغريت".

وأضافت نيكولز أنه نظرًا لأن الرحلات تزامنت مع ركود عام 2008 ، لم تكن الملكة الراحلة سعيدة برؤية الزوجين باستمرار في إجازات سخية. وكتبت: "مثل هذه العروض التافهة للثروة كانت غير مستساغة للملكة".

وأوضحت "بينما تكهن بقية العالم بأن هناك خطوبة تلوح في الأفق لوليام وكيت ، اعتقدت الملكة أنه يجب تأجيل الإعلان حتى يتم تحصل كيت على مهنة."

في ذلك الوقت ، قال مصدر مقرب من العائلة المالكة للمؤلفة على وجه التحديد: "من رأي جلالة الملكة أنه إذا كانت كيت يومًا ما ستصبح رفيقة وليام ، فإنها تحتاج إلى وظيفة مناسبة".

وقبل علاقتها مع وليام ، عملت كيت في وظائف متعددة ، بما في ذلك القيام بالتسويق لشركة والدها.