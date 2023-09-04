اليونان.. تجمع 5000 شخص فى سالونيك للاحتجاج على نوع جديد من بطاقات الهوية

وكالات

قالت الشرطة اليوناينة إن حوالي 5000 شخص تجمعوا في مدينة سالونيك بشمال اليونان، للاحتجاج على نوع جديد من بطاقات الهوية التي سيتم تقديمها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وحسب موقع العربية، احتشد متظاهرون، حاملين الأعلام واللافتات اليونانية، عند البرج الأبيض الشهير في المدينة، وهو حصن سابق على الواجهة البحرية، ورددوا الشعارات والنشيد الوطني وعزفوا كلمة للرئيس السابق للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الراحل، رئيس أساقفة أثينا خريستودولوس، الذي حذر من أعداء الشعب اليوناني.

في وقت لاحق، ساروا عبر وسط المدينة قبل أن يتفرقوا بدون وقوع أي أحداث.

ستحل البطاقات القابلة للقراءة آليًا محل نوع بطاقة الهوية الصادرة حاليًا وستحتوي على نفس المعلومات، مثل الاسم واسم الوالدين والعنوان والطول والمعلومات الإضافية الوحيدة ستكون فصيلة الدم وهي اختيارية.

لكن البطاقات ألهمت نظريات المؤامرة، ويؤكد بعض الأشخاص أن بطاقات الهوية الجديدة تحتوي على شرائح تسمح للسلطات بتحديد موقع حاملي البطاقات أو حتى التحكم في عقولهم. غالبية معارضي الهويات متدينون بشدة.

وقال رئيس الوزراء الغاضب كيرياكوس ميتسوتاكيس في اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرا إن بطاقات الهوية لن تحتوي على "أي شرائح أو كاميرات أو أجهزة تنصت"، وتشكل الروابط الدينية للمتظاهرين مشكلة بالنسبة لكنيسة اليونان، التي يشجع بعض أساقفتها الاحتجاجات.

قال رئيس أساقفة أثينا إيرونيموس، الذي ليس لديه أي خطاب ناري من سلفه خريستودولوس، إن المجمع المقدس للكنيسة سيصدر بيانًا حول بطاقات الهوية في غضون أيام قليلة، ونصح "بالحكمة والتعقل".

ومن المقرر تنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة أثينا نهاية الأسبوع المقبل.

وستصبح بطاقات الهوية الجديدة، التي تتوافق مع معيار الاتحاد الأوروبي، إلزامية بحلول أغسطس 2026.