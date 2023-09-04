المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ح.ع.ع " بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الاقراص المخدرة ترامادول بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الاقراص المخدرة ترامادول وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى للمخدرات ، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.