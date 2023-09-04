اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 سبتمبر 2023 03:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 03:02 م
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ح.ع.ع " بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الاقراص المخدرة ترامادول بدائرة مركز المنشاة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز  المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الاقراص المخدرة ترامادول وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى للمخدرات ، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

السجن

الأقراص المخدرة

المنشاة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة