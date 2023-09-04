العاهل الأردنى يثمن دعم اليابان للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، الذي يزور المملكة للمشاركة في اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين الأردن واليابان.

وتناول اللقاء عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والدفاعية.

كما تطرق اللقاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، إلى مخرجات زيارة الملك إلى اليابان في شهر أبريل الماضي، وأهمية البناء عليها لخدمة المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، عن تقديره لدعم اليابان للأردن في مختلف القطاعات، مشيرا إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة وزير الخارجية الياباني في قطاعي الاقتصاد والطاقة.

وتطرق اللقاء إلى أزمة اللاجئين وآثارها على المجتمعات المستضيفة، وأهمية الاستمرار بتوفير الدعم الدولي بهذا الخصوص وتمكين اللاجئين من العودة الطوعية والآمنة إلى بلدانهم.

وجرى بحث مجمل المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الياباني في عمان جيرو أوكوياما.