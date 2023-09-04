الزنك والماغنيسيوم وفيتامين د.. استشارى يكشف "مثلث" الوقاية من الأنفلونزا

كتبت مروة محمود الياس

فى تلك الفترة من العام تنتشر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، كذلك يصاب البعض بأدوار التهابات مختلفة بالجسم، وذلك ناتج عن التغييرات الجوية المفاجئة.