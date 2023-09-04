الزنك والماغنيسيوم وفيتامين د.. استشارى يكشف "مثلث" الوقاية من الأنفلونزا

فى تلك الفترة من العام تنتشر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، كذلك يصاب البعض بأدوار التهابات مختلفة بالجسم، وذلك ناتج عن التغييرات الجوية المفاجئة.
الزنك والماغنيسيوم وفيتامين د.. استشارى يكشف "مثلث" الوقاية من الأنفلونزاالإثنين، 04 سبتمبر 2023 12:00 م
تناول الفيتامينات لمحاربة نزلات البرد
كتبت مروة محمود الياس
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