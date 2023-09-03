"ما تقلقش من أى سلالة كورونا".. المتحور الجديد أقل خطورة وزى نزلة البرد

كتبت أمل علام

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC"، إن لقاح فيروس كورونا الجديد سيكون متاحًا فى منتصف سبتمبر، وتم تصميم معززات فايزر وموديرنا ونوفافاكس للحماية من متغير أوميكرون الفرعي XBB.1.5، الذي بدأ الانتشار على نطاق واسع فى الخريف الماضي، من جهته قال نيل مانيار، مدير الصحة العامة بجامعة نورث إيسترن، "إننا سنحصل على التطعيمات السنوية بنفس الطريقة التى تناول بها لقاح الأنفلونزا، وكما هو الحال مع لقاح الأنفلونزا، ينصب التركيز على تطوير لقاح الخريف على أساس السلالات المنتشرة في الربيع.

وأضاف: الآن المتغير السائد لفيروس كورونا هو EG.5المعروف باسم إيريس، والذي يقول مركز السيطرة على الأمراض إنه يمثل ما يقرب من 21% من حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة في منتصف أغسطس، وهو من سلالة أوميكرون، وقد تم تسمية إيريس على اسم إلهة الصراع اليونانية القديمة، وبحسب ما ذكره موقع Medical Express ، فحتى الآن لا يبدو أن السلالة تسبب مرضًا أكثر خطورة من سلالات أوميكرون الأخرى، والتي كانت في حد ذاتها أقل خطورة من سلالة ألفا الأصلية ومتغير دلتا، كما يقول براندون ديون، الأستاذ السريري المساعد في كلية الصيدلة والعلوم الصيدلانية بجامعة نورث إيسترن.

وأضاف، أن المرضى الذين يدخلون المستشفى حاليًا بسبب فيروس كورونا أقل عرضة للإصابة بمرض خطير مما كانوا عليه في ذروة الوباء، مضيفًا: "لقد تعرض معظم الأشخاص بطريقة ما، إما من خلال اللقاحات أو من خلال العدوى، ولديهم مستوى معين من استجابة الأجسام المضادة، لذا حتى لو أصيبوا بالعدوى، فإن ذلك من شأنه أن يجعل المرض أقل خطورة، موضحا، إن "هذا هو هدف اللقاحات".

أكد كل من مانيار وديون، إن اللقاحات التي يتم تحديثها للخريف يجب أن توفر الحماية ضد إيريس لأنها تم صياغتها ضد متغير أوميكرون آخر.

وأعلنت شركة موديرنا في منتصف أغسطس أن بيانات التجارب السريرية الأولية أظهرت أن لقاحها المحدث لفيروس كورونا "أظهر دفعة كبيرة في تحييد الأجسام المضادة ضد EG.5 وFL.1.5.1"، ما يشير إلى أنه "سيستهدف بشكل فعال المتغيرات المنتشرة المتوقعة" هذا الخريف، لكن متغير بيرولا يثير المخاوف بين ممارسي الصحة والعلماء.

واوضح مانيار: أن هناك العديد من الطفرات مع هذا البديل، ما يعني أنه سيكون لديه قدرة أكبر على تجنب المناعة التي تمنحها اللقاحات والعدوى الطبيعية"، ولكن "علينا أن نراقب ذلك".

حتى الآن، لا يزال عدد حالات BA.2.86 أو بيرولا Pirola منخفضًا، ولكن مع وجود أكثر من 30 طفرة بروتينية، يمكن أن يتغير هذا قريبًا.

يقول مركز السيطرة على الأمراض إنه تم اكتشاف متغير بيرولا لأول مرة في أغسطس في عينات من أشخاص في الدنمارك وإسرائيل، تم تحديد حالتين على الأقل في الولايات المتحدة، وتم العثور على المتغير في عينة من مياه الصرف الصحي في الولايات المتحدة، والتي يقول مركز السيطرة على الأمراض إنها "تتم مراقبتها عن كثب" بحثًا عن انتشار بيرولا، وتقوم وكالة الصحة الفيدرالية، أيضًا بتتبع حالات دخول المستشفى التي قد تنشأ عن المتغير الجديد.

يقول ديون: "إنه نوع جديد جدًا من السلالة، ولا نعرف حتى ما إذا كان سيكون أكثرعدوى أو يسبب مرضًا أكثر خطورة".

هل يجب أن أنتظر حتى شهر أكتوبر حتى أحصل على اللقاح؟

بينما يقوم العلماء بتقييم فعالية لقاحات كورونا المتطورة والجديدة، فإن مركز السيطرة على الأمراض يحث الناس على الحصول على جرعاتهم هذا الخريف لتقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة ودخول المستشفى.

أكد، "قد لا يكون الأمر جيدًا كما لو كان لدينا لقاح محدد مصمم لهذا المتغير مع طفراته، ولكن اللقاحات المحدثة يجب أن تقدم بعض المراسيم المتعلقة بالمناعة المتقاطعة، وبينما كان هناك ارتفاع طفيف في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الصيف، فإن الشتاء هو الوقت الذي ينتشر فيه المرض عادة على نطاق واسع عندما يتجمع الناس في منازلهم للاحتفال بالعطلات، مضيفا، إنه يبدو أننا نرى المزيد من الحالات في فصل الشتاء، وهو ما قد يكون له علاقة بزيادة خطر انتقال العدوى.

وأوضح، أنه لتحديد وقت التطعيمات لتحقيق الفعالية الكاملة قبل تجمعات العطلات التي تبدأ في نوفمبر، يقول كل من ديون ومانيار إن الناس قد يرغبون في الانتظار حتى يتم التطعيم حتى وقت لاحق من شهر أكتوبر، قبل عيد الهالوين مباشرة، حجيث إن الأمر عادةً ما يستغرق حوالي أسبوعين للحصول على استجابة كاملة للقاح، على الرغم من أنه قد يكون أقصر بالنسبة للجرعة المعززة، "من المحتمل أن يكون أسبوع أو أسبوعين هو النهاية الأكثر أمانًا للحصول على تلك الاستجابة الكاملة للأجسام المضادة."

هل تتفاعل مع لقاح الإنفلونزا أو تتداخل مع اللقاحات الأخرى؟

قد يتساءل بعض الأشخاص عما إذا كانوا سيحصلون على جرعة معززة من فيروس كورونا في نفس الوقت الذي يحصلون فيه على لقاح الأنفلونزا أو ما إذا كان يجب جدولتهم بشكل منفصل.

يقول ديون: "لدينا بيانات عن لقاحات كورونا ولقاحات الأنفلونزا التي تظهر أنها لا تتداخل مع بعضها البعض، لذلك يمكنك بالتأكيد الحصول عليها في نفس الوقت".

ويقول إن الناس يميلون إلى أن تكون لديهم ردود أفعال أخف تجاه لقاح الأنفلونزا مقارنةً بلقاح كورونا، مما قد يؤدي إلى المزيد من الاستجابة الالتهابية، لهذا السبب، قد يرغب بعض الأشخاص في تباعدهم، مشيرا إلى إنه كما أنه لا يعتقد أنه من المهم أي ذراع يتم حقنه بأي لقاح، في النهاية، يقول ديون، إن الخطة تهدف إلى "اللقاحات المركبة" التي تقدم لقاحات الأنفلونزا وكورونا في نفس الوقت.

تذكر الأدوية المضادة للفيروسات لعدوى فيروس كورونا

وأوضح ديون، أن الأشخاص الذين يحصلون على لقحات محدثة من فيروس كورونا لديهم خيار لقاح فايزراو موديرنا المعتمدين على تقنية الــ mRNA ، أو لقاح تقليدي مثل نوفافاكس Novavax يتضمن جزءًا من بروتين سبايك بالإضافة إلى مادة مساعدة تزيد الاستجابة المناعية.

من المحتمل ألا يتمكن أولئك الذين يصابون بفيروس كورونا من الوصول إلى علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي تخفف الأعراض والأحمال الفيروسية من سلالة الدلتا.

وأكد أن الأشخاص الذين يصابون بمرض كورونا سيظل بإمكانهم الوصول إلى الأدوية المضادة للفيروسات مثل عقار باكسلوفيد في العيادات الخارجية وريمديسيفير في المستشفى، مؤكدا، إنه "عليهما أن يكونا فعالين ضد هذا البديل الجديد أيضًا".