الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية "غير مرخصة" وإنشاء موقع إلكتروني باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة".

وتبين أنه فى حالة رغبة المواطنين فى الحصول على تلك الخدمات يقوم المتهم المذكور بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه ) .