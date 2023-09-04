البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة الخرطوم ويطمئن على أوضاع السودانيين فى مصر

كتب: محمد الأحمدى

أجرى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على مدار اليوم الاثنين، لقائين فى المقر البابوي بالقاهرة، بهدف الاطمئنان على أحوال السودانيين الذين جاءوا إلى مصر بسبب الظروف المتوترة فى الداخل السودانى.

واستقبل قداسة البابا عددًا من الآباء الكهنة من إيبارشيتَي الخرطوم وأم درمان، واطمأن منهم على أحوالهم وأحوال أهالينا السودانيين الموجودين في مصر، وأجاب أسئلتهم واستفساراتهم بروح الأبوة، وشكر الآباء قداسته على محبته ورعايته لهم وللأسر السودانية الموجودة في مصر.

وبعدها استقبل قداسته عددًا من خدام وخادمات أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وعددًا من الخدام السودانيين، وأشاد قداسة البابا بجهودهم وشجعهم على الاستمرار فى عملهم وبذل مزيد من الجهد لتحقيق الراحة للأسر السودانية.

وحضر اللقائين الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأب القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات.



المقابلة



جانب من الحوار



جانب من المقابلة



جانب من لقاء البابا



لقاء البابا تواضروس