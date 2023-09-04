الأقصر تبدأ خطة تجميل محيط معابد الكرنك والمطار والكورنيش لخدمة السياح.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة الأقصر بدء خطة متكاملة للتجميل ورفع كفاءة مختلف أرجاء المدينة لتجميلها أمام الأفواج من السياح، حيث قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بمتابعة أعمال رفع كفاءة وترميم بلاط الإنترلوك بالمنطقة المحيطة بمعابد الكرنك وصولاً حتى منطقة نجع أبو عصبة للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل أعمال تجميل المدينة أمام الأفواج السياحية العمل فى تطوير ورفع كفاءة جدارية مطار الأقصر الدولي، حيث تتم أعمال إحلال وتجديد لمجسم الجدارية بشكل حضاري من خلال تزويدها بكشافات إنارة حديثة، فضلاً عن أعمال الطلاء لظهور الجدارية بشكل لائق، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لنظافة وصيانة وإصلاح أعمدة كشافات الإنارة بشارع كورنيش المدينة، شملت أعمال غسيل الكورنيش وتنظيف وغسيل أعمدة الإنارة، فضلاً عن إجراء أعمال صيانة الأعمدة ومصابيح الإنارة، وتم تصليح إضاءة الأعمدة الديكورية والجلوبات بدءً من الإنقاذ النهري وحتى المسطحات بالكورنيش بواسطة فنيين الحي.

كما يقوم مسئولى مدينة الأقصر، بجولات على مدار الساعة لمتابعة أعمال رفع كفاءة مستوى التجميل والنظافة الشاملة بساحة أبو الحجاج، بالإضافة إلى أعمال ترميم بلاط الإنترلوك بمنطقة السبتية بحى شمال، وتم نقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، وأسفرت الحملة عن رفع 15 طن أتربة وتراكمات صلبة وقمامة.