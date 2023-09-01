وفاة أسرة كاملة فى حادث تصادم سيارتين بأرمنت فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

سادت حالة من الحزن فى الأقصر ، عقب وفاة أسرة كاملة من منطقة نجع الخطباء بمدينة الأقصر، وذلك فى حادث شهدته مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حيث وقع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالقرب من كوبرى أرمنت الحيط، مما أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتحولت صفحات أبناء مدينة الأقصر إلى سرادق عزاء على وفاة أسرة "أحمد سيد" الشهير ب"الكورى" من أبناء نجع الخطباء، والذي فقد في الحادث برفقة زوجته وإبنته الطفلة وأصيب إبنه البالغ من العمر 5 سنوات، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالقرب من كوبرى أرمنت الحيط، مما أسفر عن مصرع كل من "أحمد سيد" 33 سنة، و"مسك أحمد" 2 سنة، و"سارة أحمد محمود" 30 سنة، كما أصيب بالحادث كل من "أحمد شحاته على" 55 سنة مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، و"مالك أحمد سيد عبد الرحيم" 5 سنوات كدمات متفرقة، و"عبد الناصر عبد السميع محمد" 38 سنة مصاب بجرح قطعى بالجبهة، و"محمد عبد الرحيم مصطفى" 24 سنة مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتولى التحقيق.